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Стосується України: Стівен Кінг назвав своє заповітне бажання на 2023 рік

30 Грудня 2022, 15:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стивен Кинг
Джерело: Getty Images

Американський письменник Стівен Кінг назвав своє найзаповітніше бажання на 2023 рік.

У Twitter його колега, письменник Дон Вінслов поцікавився у своїх підписників – про що вони мріють у наступному році.

– Мир в Україні, – лаконічно написав король жахів.

Стивен Кинг желание на Новый год

Зараз дивляться

Зазначимо, з перших днів повномасштабної війни в Україні Стівен Кінг підтримує нашу країну і виступає проти кривавих дій РФ. Король жахів закликав Росію забратися з України та дати їй спокій.

Письменник також висловлював своє захоплення контрнаступом ЗСУ.

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