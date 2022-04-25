Середній син футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем Ромео планує одружитися.

За словами інсайдерів, 19-річний футболіст планує зробити пропозицію своїй коханій – моделі Міє Ріган.

Джерело, наближене до пари, зазначає, що Ромео завжди хотів дочекатися весілля старшого брата Брукліна і уникав робити те, що могло б відвернути увагу від нього. Ба більше, хлопець хоче велику родину.

Зазначимо, що Ромео Бекхем та Міа Ріган разом із 2019 року. Офіційно про свої заручини вони поки що не повідомляли.

Раніше сімейство Бекхемів відгуляло розкішне весілля. Бруклін Бекхем і дочка мільярдера Нельсона Пельтца Нікола одружилися.

Закохані обмінялися клятвами в особняку батька нареченої на березі океану Палм-Біч (Флорида). Як пройшло весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц – читайте на Фактах ICTV.