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По стопам старшего брата: Ромео Бекхэм планирует жениться

25 апреля 2022, 13:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
По стопам старшего брата: Ромео Бекхэм планирует жениться
Источник: Depositphotos

Средний сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Ромео планирует жениться.

По словам инсайдеров, 19-летний футболист планирует сделать предложение своей возлюбленной — модели Мие Риган.

Источник, приближенный к паре, отмечает, что Ромео всегда хотел дождаться свадьбы старшего брата Бруклина и избегал делать то, что могло бы отвлечь внимание от него. Более того, парень хочет большую семью.

Отметим, что Ромео Бекхэм и Миа Риган вместе с 2019 года. Официально о своей помолвке они пока что не сообщали.

Ранее семейство Бекхэмов отгуляло роскошную свадьбу. Бруклин Бекхэм и дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола поженились.

Влюбленные обменялись клятвами в особняке отца невесты на берегу океана в Палм-Бич (Флорида). Как прошла свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц — читайте на Фактах ICTV.

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Источник
Mirror
Теги
Вікторія Бекхем, Дэвид Бекхэм
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