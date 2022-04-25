Средний сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Ромео планирует жениться.

По словам инсайдеров, 19-летний футболист планирует сделать предложение своей возлюбленной — модели Мие Риган.

Источник, приближенный к паре, отмечает, что Ромео всегда хотел дождаться свадьбы старшего брата Бруклина и избегал делать то, что могло бы отвлечь внимание от него. Более того, парень хочет большую семью.

Отметим, что Ромео Бекхэм и Миа Риган вместе с 2019 года. Официально о своей помолвке они пока что не сообщали.

Ранее семейство Бекхэмов отгуляло роскошную свадьбу. Бруклин Бекхэм и дочь миллиардера Нельсона Пельтца Никола поженились.

Влюбленные обменялись клятвами в особняке отца невесты на берегу океана в Палм-Бич (Флорида). Как прошла свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц — читайте на Фактах ICTV.