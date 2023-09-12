Американський письменник Стівен Кінг продовжує нагадувати оточенню про Україну. Він підтримує нашу країну з перших днів повномасштабної війни.
Зовсім нещодавно король жахів випустив нову книжку Holly, а тому шанувальники переслідують письменника, щоб він залишив їм на ній автограф. Під час чергової вуличної фотосесії Кінга зняли в кепці з написом Ukraine (Україна). Раніше Стівен уже надягав її.
#StephenKing in a cap with the inscription #Ukraine????????#StandWithUkraine pic.twitter.com/VzSf0OMrsR
— KyivPost (@KyivPost) September 11, 2023