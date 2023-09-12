Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Стівена Кінга помітили під час вуличної автограф-сесії в кепці з написом Україна

12 Вересня 2023, 09:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стівен Кінг
Джерело: Getty Images

Американський письменник Стівен Кінг продовжує нагадувати оточенню про Україну. Він підтримує нашу країну з перших днів повномасштабної війни.

Зовсім нещодавно король жахів випустив нову книжку Holly, а тому шанувальники переслідують письменника, щоб він залишив їм на ній автограф. Під час чергової вуличної фотосесії Кінга зняли в кепці з написом Ukraine (Україна). Раніше Стівен уже надягав її.

До слова, король жахів часто говорить про Україну і критикує політику РФ. Багато постів в акаунті письменника в соцмережі Х (Twitter) присвячено саме нашій країні.

Крім того, якщо Кінг не говорить безпосередньо про Україну, то вдягає або кепку, або футболку, таким чином він чітко окреслює свою позицію.

Також Стівен Кінг звертався до РФ від усього світу. Він закликав країну-агресора залишити Україну в спокої.

Читайте також:
Стивен КингУ нього ярд мужності: Стівен Кінг висловив захоплення президенту США Байдену за візит до Києва

Теги
Стівен Кінг
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь