12 Вересня 2023, 09:41 Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Американський письменник Стівен Кінг продовжує нагадувати оточенню про Україну. Він підтримує нашу країну з перших днів повномасштабної війни. Зовсім нещодавно король жахів випустив нову книжку Holly, а тому шанувальники переслідують письменника, щоб він залишив їм на ній автограф. Під час чергової вуличної фотосесії Кінга зняли в кепці з написом Ukraine (Україна). Раніше Стівен уже надягав її. #StephenKing in a cap with the inscription #Ukraine????????#StandWithUkraine pic.twitter.com/VzSf0OMrsR — KyivPost (@KyivPost) September 11, 2023

До слова, король жахів часто говорить про Україну і критикує політику РФ. Багато постів в акаунті письменника в соцмережі Х (Twitter) присвячено саме нашій країні.

Крім того, якщо Кінг не говорить безпосередньо про Україну, то вдягає або кепку, або футболку, таким чином він чітко окреслює свою позицію.

Також Стівен Кінг звертався до РФ від усього світу. Він закликав країну-агресора залишити Україну в спокої.