Американский писатель Стивен Кинг продолжает напоминать окружающим об Украине. Он поддерживает нашу страну с первых дней полномасштабной войны.

Совсем недавно король ужасов выпустил новую книгу Holly, а потому поклонники преследуют писателя, чтобы он оставил им на ней автограф. Во время очередной уличной фотосессии Кинга засняли в кепке с надписью Ukraine (Украина). Ранее Стивен уже надевал ее.

К слову, король ужасов часто говорит об Украине и критикует политику РФ. Много постов в аккаунте писателя в соцсети Х (Twitter) посвящено именно нашей стране.

Кроме того, если Кинг не говорит напрямую об Украине, то надевает либо кепку, либо футболку, таким образом он четко очерчивает свою позицию.

Также Стивен Кинг обращался к РФ от всего мира. Он призвал страну-агрессора оставить Украину в покое.