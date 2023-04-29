Стівен Кінг про ракетний удар по Умані: Це не війна, це тероризм

Американський письменник Стівен Кінг назвав дії РФ в Україні не війною, а справжнім тероризмом.

– Росія вбиває все більше українських мирних жителів, включно з дітьми, за допомогою ударів безпілотників. Це не війна. Це тероризм, – написав він.

Таке повідомлення з’явилося у Twitter Кінга після вчорашнього ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Умані. За останніми даними, загинули 23 людини, з них п’ятеро – діти (двоє хлопчиків – півтора та 16 років, а також троє дівчаток – 8, 11 та 14 років). Ідентифіковано 22 тіла, ще одна жінка вважається зниклою безвісти. Також 18 людей травмовано. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Уже відомо, що внаслідок ракетного удару загинув рок-музикант Володимир Макаровський із Миколаєва.

Стівен Кінг уже не вперше підтримує українців. Він відкрито засуджує розв’язану Росією війну і називає Путіна вбивцею.