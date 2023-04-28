Відомий у Миколаєві рок-музикант Володимир Макаровський із рок-гурту Фокстрот загинув у результаті ракетного удару по багатоповерхівці в Умані.

Про смерть Макаровського повідомив його знайомий Антон Слєпухін.

– Дядя Вова. Макаровський. Старший товариш, музикант, учитель. Найфірмовіший рокер зі стареньких, якого я знав. Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою. Добряк, справжній індіанець. Народився тільки не там, де треба. Можу не покрививши душею порівняти його з багатьма західними вокалістами. Помер теж не там, де треба. У заповідному місці, в Умані, від прильоту й**них визволителів. Якщо потойбічний світ існує, він знайде там непогану компанію дружбанів, з якими можна круто поджемити. Спочивай із миром, – йдеться у дописі.