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Стивен Кинг о ракетном ударе по Умани: Это не война, это терроризм

29 апреля 2023, 10:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Стівен Кінг про ракетний удар по Умані: Це не війна, це тероризм
Источник: Getty Images ГСЧС

Американский писатель Стивен Кинг назвал действия РФ в Украине не войной, а настоящим терроризмом.

— Россия убивает все больше украинских мирных жителей, включая детей, с помощью ударов беспилотников. Это не война. Это терроризм, — написал он.

Стівен Кінг

Такое сообщение появилось в Twitter Кинга после вчерашнего ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани. Согласно последним данным, погибли 23 человека, из них пятеро — дети (двое мальчиков — полтора и 16 лет, а также три девочки — 8, 11 и 14 лет). Идентифицировано 22 тела, еще одна женщина считается пропавшей без вести. Еще 18 людей травмированы. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Уже известно, что в результате ракетного удара погиб рок-музыкант Владимир Макаровский из Николаева.

Стивен Кинг уже не впервые поддерживает украинцев. Он открыто осуждает развязанную Россией войну и называет Путина убийцей.

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Война в Украине Стивен Кинг Умань
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