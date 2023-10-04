Письменник Стівен Кінг переніс операцію на стегні. Про це 76-річний автор повідомив у своєму Twitter.

I had hip replacement surgery. My right one, crushed in an accident in the summer of 1999, finally gave out. — Stephen King (@StephenKing) October 3, 2023

– Мені зробили операцію із заміни тазостегнового суглоба. Правий, що постраждав в аварії влітку 1999-го, нарешті відмовив, – написав Кінг.

Аварія, в якій Стівен Кінг ледь не загинув

Моторошний інцидент трапився у червні 1999 року. Автор Сяйва та Кладовища домашніх тварин вийшов на традиційну денну прогулянку. Стівен Кінг йшов узбіччям, читаючи книжку. В цей момент водій мінівена, що їхав ззаду, втратив пильність через свого собаку. Машина збила письменника, завдавши йому важких травм.

Зараз дивляться

Через аварію Стівен Кінг довго не міг відновитися та повноцінно працювати. Він навіть збирався припинити писати після виходу епопеї Темна вежа. На радість шанувальників таланту короля жахів цього не сталося. Сама ж автокатастрофа потрапила до літературної історії — Кінг описав її у Темній вежі.

Реакція підписників на новину про операцію Стівена Кінга

На повідомлення від письменника відреагував оскароносний режисер Рон Говард.

hope you recover quickly. I know of many success stories and they all have really consistent physiotherapy in common. godspeed — Ron Howard (@RealRonHoward) October 3, 2023

– Сподіваюсь на швидке відновлення. Мені відомо чимало успішних історій, повʼязаних із системною фізіотерапією. Щасти!

Інший шанувальник таланту Кінга підбадьорив улюбленого автора, зазначивши, що сучасна медицина творить дива.

24 years on one replacement hip isn’t too bad. The new ones are great. Professional fighters have won UFC titles with replacement hips. Was it starting to get sore @StephenKing , or did you get it fixed before it got to that point? I hear bad hips can be very uncomfortable. — K.R. Byers (@kr_byers) October 3, 2023

– 24 роки на одному ендопротезі – не так вже й погано. Нові – просто супер! Професійні бійці вигравали титули UFC після заміни суглобу, – зазначив підписник.

В коментарях люди бажають Стівену Кінгу якнайшвидше одужати. Хочеться доєднатися до цих слів, аби письменник, що з перших днів російського вторгенння висловлював палку підтримку Україні, написав ще не один бестселер.