Письменник Стівен Кінг переніс операцію на стегні. Про це 76-річний автор повідомив у своєму Twitter.

I had hip replacement surgery. My right one, crushed in an accident in the summer of 1999, finally gave out.

Моторошний інцидент трапився у червні 1999 року. Автор Сяйва та Кладовища домашніх тварин вийшов на традиційну денну прогулянку. Стівен Кінг йшов узбіччям, читаючи книжку. В цей момент водій мінівена, що їхав ззаду, втратив пильність через свого собаку. Машина збила письменника, завдавши йому важких травм.

Через аварію Стівен Кінг довго не міг відновитися та повноцінно працювати. Він навіть збирався припинити писати після виходу епопеї Темна вежа. На радість шанувальників таланту короля жахів цього не сталося. Сама ж автокатастрофа потрапила до літературної історії — Кінг описав її у Темній вежі.

На повідомлення від письменника відреагував оскароносний режисер Рон Говард.

hope you recover quickly. I know of many success stories and they all have really consistent physiotherapy in common. godspeed

Інший шанувальник таланту Кінга підбадьорив улюбленого автора, зазначивши, що сучасна медицина творить дива.

24 years on one replacement hip isn’t too bad. The new ones are great. Professional fighters have won UFC titles with replacement hips.

Was it starting to get sore @StephenKing , or did you get it fixed before it got to that point?

I hear bad hips can be very uncomfortable.

— K.R. Byers (@kr_byers) October 3, 2023