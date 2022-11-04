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Стівен Кінг не їде до України: в Укрзалізниці спростували інформацію

4 Листопада 2022, 17:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стивен Кинг
Джерело: Getty Images

У мережі поширилася інформація про те, що в Україну їде легендарний американський письменник Стівенг Кінг, проте ця інформація виявилася неправдивою.

Король жахів не їде з візитом до нашої країни, про що повідомили у Twitter Укрзалізниці.

– ЗМІ в Україні (хибно) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва, і чесно кажучи, наш поїзд ще ніколи не почував себе таким спустошеним. Пане Кінг, українська залізниця до ваших послуг, – йдеться в заяві Укрзалізниці.

Про те, що Кінг їде в Україну, писали деякі ЗМІ. Повідомлялося, що він нібито прибуде до Києва із Варшави.

Варто зазначити, що письменник неодноразово висловлював свою підтримку нашій країні, тому його візит не був би несподіванкою.

Так, наприклад, нещодавно Стівен Кінг звернувся до Росії від імені світу. Він закликав країну-агресора забратися з України та дати спокій.

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Теги
Стівен Кінг Україна Укрзалізниця
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