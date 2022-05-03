Соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про підготовку до Євробачення 2022 та свою місію на конкурсі.

Артист зізнався, що вже майже всі учасники інших делегацій знають приспів до пісні колективу Stefania. За словами Олега, після початку повномасштабної війни в Україні композиція стала особливо близькою для багатьох людей.

– Пісня присвячена моїй мамі і написана задовго до війни. Але вже після війни дуже багато людей почали бачити в ній нові значення. Хтось сумує за своїми матерями або просто сприймають композицію як Україна – моя мати. Таким чином ця пісня для багатьох людей стала близькою, прям в серцях багатьох українців. Вона зараз дуже актуальна і маю надію, що Stefania стане популярною і в Європі. – сказав Псюк.

Соліст Kalush Orchestra зізнався, що його мама не планує приїжджати на Євробачення у Турин, але якщо вона захоче зробити сюрприз – це буде кумедно.

Олег додав, що на Євробаченні 2022 у нього є дві місії – розповісти правду про ситуацію на території нашої держави, а також зробити українську музику популярною у всьому світі.

– Щодня я даю по 10-15 інтерв’ю світовим ЗМІ і, звичайно, всім розказую не лише про Євробачення, а й про ситуацію в Україні. Закликаю всіх людей допомагати нам. Також я хочу зробити українську музику популярною у всьому світі, а Євробачення – це дуже хороша платформа для цього, – сказав артист.

Голова української делегації на Євробачення 2022 Оксана Скибінська зізналася, що в Італії нашу делегацію прийняли дуже добре.

Багато учасників інших країн висловлюють підтримку Україні, а також одягають синьо-жовті стрічки.

– Наразі ми працюємо над постановкою та її реалізацією. Вже все зводиться докупи. Вже практично всі делегації приїхали. Стає більш людно, подія набирає обертів. Все основне нас чекає наступного тижня. Багато хто підходить, спілкується, висловлює підтримку. Багато хто одягає синьо-жовті стрічки на підтримку України, – сказала вона.