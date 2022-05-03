Солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал о подготовке к Евровидению 2022 и своей миссии на конкурсе.

Артист признался, что уже почти все участники других делегаций знают припев к песне коллектива Stefania. По словам Олега, после начала полномасштабной войны в Украине композиция стала особенно близкой для многих людей.

– Песня посвящена моей маме и написана задолго до войны. Но уже после войны очень многие стали видеть в ней новые значения. Кто-то скучает по своим матерям или просто воспринимают композицию как Украина – моя мать. Таким образом, эта песня для многих людей стала близкой, прямо в сердцах многих украинцев. Она сейчас очень актуальна и надеюсь, что Stefania станет популярной и в Европе. – сказал Псюк.

Солист Kalush Orchestra признался, что его мама не планирует приезжать на Евровидение в Турин, но если она захочет сделать сюрприз – это будет забавно.

Олег добавил, что на Евровидении 2022 у него есть две миссии — рассказать правду о ситуации на территории нашего государства, а также сделать украинскую музыку популярной во всем мире.

– Каждый день я даю по 10-15 интервью мировым СМИ и, конечно, всем рассказываю не только о Евровидении, но и о ситуации в Украине. Призываю всех людей помогать нам. Также я хочу сделать украинскую музыку популярной во всем мире, а Евровидение – это очень хорошая платформа для этого, – сказал артист.

Глава украинской делегации на Евровидение 2022 Оксана Скибинская призналась, что в Италии нашу делегацию приняли очень хорошо.

Многие участники других стран выражают поддержку Украине, а также надевают сине-желтые ленты.

– Сейчас мы работаем над постановкой и ее реализацией. Уже все сводится в кучу. Уже практически все делегации приехали. Становится более людно, событие набирает обороты. Все основное нас ждет на следующей неделе. Многие подходят, общаются, выражают поддержку. Многие одевают сине-желтые ленты в поддержку Украины, — сказала она.