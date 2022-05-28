Судова тяганина між Джонні Деппом та Ембер Герд добігає кінця – вже 31 травня суд винесе свій вердикт.

Про хронологію з’ясування стосунків колишньої знаменитої пари – далі у матеріалі.

Суть конфлікту

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Шлюб Джонні та Ембер тривав близько року. Під час розлучення Герд звинуватила актора у домашньому насильстві, яке їй нібито довелося пережити. Через це постраждала кар’єра Деппа – йому почали відмовляти в участі у великобюджетних фільмах.

Після цього актор подав до суду на газету The Sun, яка назвала його людиною, яка била дружину. Видання посилалося лише на звинувачення Ембер, проте Депп програв справу.

Згодом у ЗМІ почала з’являтися інформація, яка підтверджувала невинність Джонні – про це свідчать нагрудні камери поліцейських, які не зафіксували побоїв на тілі Ебмер. Тепер і в акторки проблеми з кар’єрою – її екранний час у фільмі Аквамен 2 сильно скоротили, а Warner Bros. взагалі не хотіли запрошувати її на знімання картини.

Позиція Ембер у суді

У 2018 році Герд спробувала виправдатися, знову звинувативши Деппа у домашньому насильстві. Вона надала фотографії синців на обличчі, а також розповіла, що під час відпочинку в Австрії у 2016 році її колишній чоловік застосував до неї насильство.

Акторка вимагала компенсації за завдання моральної та фізичної шкоди у розмірі $100 млн.

Позиція Деппа у суді

На тлі звинувачень у свій бік Джонні подав на Ембер зустрічний позов і вимагає компенсацію у розмірі $50 млн за наклеп.

Депп запевняє, що під час сварок з Ембер він ніколи в житті не вдавався до рукоприкладства, а його колишня кохана постійно погрожувала накласти на себе руки. Актор додав, що саме Герд була агресором у сварках, а також заявив, що вона випорожнювалася йому на ліжко.

Що розповіли свідки Ембер Герд?

Судновий психолог Дон Гьюз заявила, що акторка має посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) через подружнє насильство.

На захист Ембер стала і її сестра Вітні Енрікес – вона заявила, що бачила, як Депп схопив Герд за волосся і кілька разів дав по обличчю. Постраждала, мовляв, вдарила Джонні для самозахисту.

Агент Деппа Трейсі Джейкобс заявила, що актор часто спізнювався на знімання, а також активно вживав наркотики та алкоголь.

Що розповіли свідки Джонні Деппа?

Поліцейські заявили, що після приїзду до пари не бачили поранень на обличчі Герд після того, як Депп нібито кинув у неї телефоном.

Менеджер з нерухомості Бен Кінг заявив про пошкодження у будинку, де пара зупинялася у 2015 році. Водночас приватна медсестра Ерін Фалаті відзначила, що після інциденту не бачила травм на тілі Герд.

Менеджер Деппа Джек Вігем розповіла, що актор втратив контракт на $22,5 млн через звинувачення у домашньому насильстві. Судовий психолог Шеннон Каррі ухвалила, що Ембер має гострі розлади особистості, а не ПТСР.

Хто свідчив зі знаменитостей?

Свої свідчення дали й інші світові зірки – Ілон Маск, який зустрічався з Герд у період між 2016 та 2018 роками, заявив, що Ембер листувалася з ним щодо шлюбу з Джонні.

Джеймс Франко, з яким акторка нібито зраджувала Джонні, розповів, що бачив синці на обличчі дівчини.

Модель Кейт Мосс, яка раніше зустрічалася з Деппом, спростувала чутки про те, що Джонні нібито її зіштовхнув зі сходів, через що вона травмувалася. Раніше цю історію озвучила Ембер у суді.

Чому довкола суду стільки уваги?

Джонні Депп та Ембер Герд – світові зірки, які постійно привертають до себе увагу. В останнє десятиліття тема насильства активно обговорюється, і якщо подібні події трапляються в сім’ї знаменитостей, це не може бути приховано від сторонніх очей.

До того ж величезна кількість суперечливих доказів з обох боків сприяє тому, що скандал обговорюють у всьому світі.

Багато хто сприймає це як шоу – щоб довести свою неупередженість, суддя дозволив пряму трансляцію засідань на каналі Court TV. Фанати Деппа та Герд буквально дивляться реаліті-серіал.

Трансляцію цієї гучної справи одночасно переглядають понад 600 тис. людей – власник каналу заявляє, що ця справа б’є рекорди з переглядів.