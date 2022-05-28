Судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд подходят к концу — уже 31 мая суд вынесет свой вердикт.

О хронологии выяснения отношений бывшей знаменитой пары — далее в материале.

Суть конфликта

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Брак Джонни и Эмбер продлился около года. Во время развода Херд обвинила актера в домашнем насилии, которое ей якобы довелось пережить. Из-за этого пострадала карьера Деппа — ему начали отказывать в съемках в крупнобюджетных фильмах.

После этого актер подал в суд на газету The Sun, назвавшей его человеком, который избивал жену. Издание ссылалось только на обвинения Эмбер, однако Депп проиграл дело.

Позже в СМИ начала появляться информация, котора подтвердила невиновность Джонни — об этом свидетельствуют нагрудные камеры полицейских, которые не зафиксировали побоев на теле Эбмер.

Теперь и у актрисы проблемы с карьерой — ее экранное время в фильме Аквамен 2 сильно сократили, а Warner Bros. вообще не хотели приглашать ее на съемки картины.

Позиция Эмбер в суде

В 2018 году Херд попыталась оправдаться, снова обвинив Деппа в домашнем насилии. Она предъявляла фотографии синяков на лице, а также добавила, что во время отдыха в Австрии в 2016-м ее бывший муж применил в ней насилие.

Она потребовала компенсации за нанесение морального и физического ущерба в размере $100 млн.

Позиция Деппа в суде

На фоне обвинений в свою сторону Джонни подал на Эмбер встречный иск и требует компенсацию в размере $50 млн за клевету.

Депп уверяет, что во время ссор с Эмбер он никогда в жизни не прибегал к рукоприкладству, а вот его бывшая возлюбленная постоянно угрожала наложить на себя руки. Актер добавил, что именно Херд была агрессором в ссорах, а также заявил, что она испражнялась ему на кровать.

Что рассказали свидетели Эмбер Херд?

Судовой психолог Дон Хьюз заявила, что у актрисы посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за супружеского насилия.

На защиту Эмбер стала и ее сестра Уитни Энрикес — она заявила, что видела, как Депп схватил Херд за волосы и несколько раз ударил по лицу. Пострадавшая в свою очередь ударила Джонни для самозащиты.

Бавший агент Деппа Трейси Джейкобс заявила, что актер часто опаздывал на съемки, а также активно употреблял наркотики и алкоголь.

Что рассказали свидетели Джонни Деппа?

Полицейские заявили, что по прибытию к паре не видели ранений на лице Херд после того, как Депп якобы бросил в нее телефоном.

Менеджер по недвижимости Бен Кинг заявил о повреждениях в доме, где пара останавливалась в 2015 году. Частная медсестра Эрин Фалати заявила, что после инцидента не видела травм на теле Херд.

Менеджер Деппа Джек Вигем рассказала, что актер потерял контракт на $22,5 млн из-за обвинений в домашнем насилии. Судебный психолог Шеннон Карри постановила, что у Эмбер острые расстройства личности, а не ПТСР.

Кто свидетельствовал из знаменитостей?

Свои показания дали и другие мировые звезды — Илон Маск, который встречался с Херд в период между 2016 и 2018 годами, заявил, что Эмбер переписывалась с ним по поводу брака с Джонни.

Джеймс Франко, с которым актриса якобы изменяла Джонни, рассказал, что видел синяки на лице у девушки.

Модель Кейт Мосс, которая ранее встречалась с Деппом, опровергла слухи о том, что Джонни якобы ее столкнул с лестницы, из-за чего она травмировалась. Ранее эту историю озвучила Эмбер в суде.

Почему вокруг суда столько внимания?

Джонни Депп и Эмбер Херд — мировые звезды, которые постоянно привлекают к себе внимание. В последнее десятилетие тема насилия активно обсуждается, и если подобные происшествия случаются в семье знаменитостей, то это не может быть скрыто от посторонних глаз.

К тому же огромное количество противоречивых доказательств с обеих сторон способствует тому, что скандал обсуждают во всем мире.

Многие воспринимают это как шоу — чтобы доказать свою непредвзятость, судья разрешил прямую трансляцию заседаний на канале Court TV.

Фанаты Деппа и Херд буквально смотрят реалити-сериал. За трансляцией этого громкого дела одновременно наблюдают более 600 тыс. человек — владелец канала заявляет, что это дело бъет рекорды по просмотрам.