Засовував у неї пляшку: психолог Ембер Герд підтвердила насильство з боку Деппа

Судові розгляди між Джонні Деппом та Ембер Герд продовжуються – сторона актриси заявила, що Джонні ґвалтував свою дружину. Про це було повідомлено під час захисту Герд у справі про наклеп – Депп подав на свою колишню кохану до суду і вимагає матеріального відшкодування у розмірі $50 млн.

Першим свідком з боку Герд стала її психолог Доун Г’юз, яка заявила про страждання актриси від посттравматичного стресового розладу. За словами лікаря, це сталося через сексуальне насильство з боку Деппа.

– Є кілька випадків сексуального насильства у їхніх стосунках. Це відбувалося, коли чоловік був п’яний або під кайфом – одного разу він повалив її на ліжко, зірвав з неї нічну сорочку і спробував зайнятися з нею сексом. Це були не моменти кохання – це був гнів. Я можу це назвати бажанням домінувати, – заявила Г’юз.

Експерт додала, що один із випадків стався під час знімання п’ятого фільму франшизи Пірати Карибського моря, коли Депп розлютився, взяв пляшку і з погрозами засунув її в Ембер.

Однак лікар також не приховувала випадки агресії Ембер, але назвала їх виправданими, оскільки це була реакція на насильство з боку Деппа. Варто відзначити, що Г’юз не лікує зірку, а лише консультує.

Наступним свідком у справі про наклеп виступить сама Герд, яка 4 травня захищатиме саму себе. Можливо, вона розповість про подробиці випадків насильства зі сторони її колишнього чоловіка.