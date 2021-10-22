StarLightMedia стала глобальним лідером у рейтингу компаній, дружніх до родин, який вперше в цьому році склав в Україні Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

Підтримуючи ідеї, що переважають на західному ринку праці, компанія пропонує своїм співробітникам безліч соціальних програм, які допомагають їм дотримуватися балансу між роботою та домом.

Під час складання рейтингу На роботі як удома експерти опитали 50 компаній із 16 галузей економіки — від IT до ритейлу. Він будувався на основі оцінювання інформації, наданої протягом 23 серпня – 23 вересня 2021 року.

Респонденти добровільно надавали її, заповнюючи онлайн-анкету. Під час складання рейтингу оцінювалися чотири категорії:

корпоративна культура;

робоче місце та графік роботи;

програми соціальної підтримки працівників із родинами;

програми матеріальної підтримки працівників із родинами.

За результатами експертних оцінок, компанія StarLightMedia посіла перше місце, набравши 68 балів у рейтингу найбільш дружніх до родин компаній.

У січні минулого року StarLightMedia стала першою українською медіакомпанією, що орієнтується в удосконаленні свого бізнесу на принципи сталого розвитку ООН.

Топ-менеджмент і співробітники спільно визначили вісім цілей сталого розвитку, досягненню яких компанія сприятиме надалі.