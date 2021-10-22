StarLightMedia стала глобальным лидером в рейтинге компаний, дружественных к семьям

StarLightMedia стала глобальным лидером в рейтинге компаний, дружественным к семьям, который впервые в этом году составил в Украине Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA).

Поддерживая идеи, популярные на западном рынке труда, компания предлагает своим сотрудникам множество социальных программ, которые помогают им соблюдать баланс между работой и домом.

При составлении рейтинга На работе как дома эксперты опросили 50 компаний из 16 отраслей экономики — от IT до ритейла. Он строился на основе оценки информации, предоставленной в течение 23 августа — 23 сентября 2021 года.

Респонденты добровольно предоставляли ее, заполняя онлайн-анкету. При составлении рейтинга оценивались четыре категории:

корпоративная культура;

рабочее место и график работы;

программы социальной поддержки работников с семьями;

программы материальной поддержки работников с семьями.

По результатам экспертных оценок, компания StarLightMedia заняла первое место, набрав 68 баллов в рейтинге самых дружественных к семьям компаний.

В январе прошлого года StarLightMedia стала первой украинской медиакомпанией, которая ориентируется в совершенствовании своего бизнеса на принципы устойчивого развития ООН.

Топ-менеджмент и сотрудники совместно определили восемь целей устойчивого развития, достижению которых компания будет способствовать в дальнейшем.