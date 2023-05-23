Головна європейська премія у сфері промо та дизайну Promax Europe Awards віддала одразу два золота українській команді Starlight Creative.

Одну перемогу вдалося вибороти завдяки просуванню документального фільму Фотографи про створення найвідоміших фото в умовах війни в Україні. Картина перебувала під виробництвом команди Starlight Doc.

Друге золото дісталося за найкращий маркетинговий шоуріл міжнародній креативній агенції Starlight Creative.

Нагадаємо, що команда разом зі Starlight Production доклали руку до створення та організації Євробачення 2023.

Так, їм вдалося створити сценографіку для виступів представників і представниць 9 країн-конкурсанток, а також для Ріти Ори, яка виступила на сцені в Ліверпулі разом із біженкою з Рівного. Робота тривала протягом двох місяців. Команда зробила все, щоб на конкурсі було якомога більше українського, представивши нашу країну максимально якісно.

До цього Starlight Creative разом із британською агенцією Superunion створили логотип для Євробачення 2023. Ним стали різнокольорові серця, які відображають силу нашої єдності. Професіонали команди Starlight Media також долучилися до підготовки виступу українських представників.

Нагадаємо, що у шорт-листі Promax Europe Awards були одразу три команди марафону Єдині новини. Вони отримали визнання від журі у трьох номінаціях – найкращий новий концепт/інновація, новини/спеціальні репортажні програми та дизайн бренду (проєкт Україна б’ється).