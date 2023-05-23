Главная европейская премия в сфере промо и дизайна Promax Europe Awards отдала сразу два золота украинской команде Starlight Creative.

Одну победу удалось выбороть благодаря продвижению документального фильма Фотографи о создании самых известных фото в условиях войны в Украине. Картина была под производством команды Starlight Doc.

Второе золото досталось за лучший маркетинговый шоурил международной креативной агенции Starlight Creative.

Напомним, что команда вместе со Starlight Production приложили руку к созданию и организации Евровидения 2023.

Так, им удалось создать сценографику для выступлений представителей и представительниц 9 стран-конкурсанток, а также для Риты Оры, которая выступила на сцене в Ливерпуле вместе с беженкой из Ровно. Работа длилась на протяжении двух месяцев. Команда сделала все, чтобы на конкурсе было как можно больше украинского, представив нашу страну максимально качественно.

До этого Starlight Creative вместе с британским агентством Superunion создали логотип для Евровидения 2023. Им стали разноцветные сердца, которые отображают силу нашего единства. Профессионалы команды Starlight Media также присоединились к подготовке выступления украинских представителей.

Напомним, что в шорт-листе Promax Europe Awards были сразу три команды марафона Єдині новини. Они получили признание от жюри в трех номинациях — лучший новый концепт/инновация, новости/специальные репортажные программы и дизайн бренда (проект Україна б’ється).