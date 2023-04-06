Будут конкурировать с Disney: три проекта команды марафона Єдині новини – в шорт-листе Promax Europe

Украинские решения вошли в перечень финалистов главной европейской премии в сфере телевизионного дизайна и маркетинга Promax Europe.

Признание от европейского жюри самой престижной профильной премии Єдині новини получили за дизайн и промо в номинациях:

лучший новый концепт/инновация;

новости/специальные репортажные программы;

дизайн бренда (проект Україна б’ється).

В жюри премии традиционно входят лучшие специалисты в сфере дизайна и маркетинга со всей Европы. Победителей Promax Europe Awards выберут в мае в Амстердаме.

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Украинские проекты будут конкурировать с креативными решениями из Испании, Дании, Франции и других европейских стран. Среди конкурентов, в частности, The Walt Disney Company.

— Мы действуем как креативная национальная сборная: каждый и каждая привносит лучшее, чему научился в работе со своими брендами, в общую украинскую копилку единства. И мы видим силу этого единства в действии: в международном признании, и что самое главное, в качестве важных проектов и решений, которые мы создаем для украинского общества, — говорит маркетинг-директор Starlight Media и лидер объединенной маркетинг-команды марафона Елена Мартынова.

В объединенную маркетинговую команду марафона входят маркетинговые отделы компаний-производителей Єдиних новин – Starlight Media, 1+1 Media, Суспільне, Рады, Inter Media Group и Ми – Україна.

Маркетинговая коллаборация и объединение экспертизы вещателей ради информационной безопасности страны позволили создать более 700 социальных роликов, десятки информационных кампаний и решений, объединяющих нацию и помогающих собрать средства для поддержки украинских Сил обороны.