Співачка Ірина Білик заспівала на одній сцені разом зі своїми колишніми чоловіками Дмитром Дікусаром і Дмитром Коляденком.
Артистка неодноразово заявляла, що має дружні стосунки зі своїми екс-коханими.
Ірина Білик заспівала пісню Нас нет з Дмитром Дікусаром, з яким у неї давно був роман. Акомпанував їм ще один екс-чоловік артистки – Дмитро Коляденко.
Коли Білик і Дікусар закінчили співати, то Коляденко подарував співачці букет квітів. Зі свого боку Ірина Білик побажала їм щастя поруч з нею.
У мережі думки щодо такого перфоманс розділилися. Хтось у захваті, як артистка зберігає такі стосунки з колишніми, а комусь це здається вкрай дивним.
Що пишуть користувачі в мережі:
- Ідея номера залізом по склу репить на репіті, але співаючий Дікусар – це відкриття. Скільки в ньому такту, стриманої сили і благородства. Голос хвилює. Очі горять. Зірка!
- Дікусар чудовий. Молодець. Гідний чоловік.
- Дуже зворушливо було, старекохання не іржавіє.
- Починалося все дуже мило, а скінчилося тройничком, крінж.
- Це прекрасно! Справжня жінка! Так майстерно і красиво зібрала всіх своїх розкішних чоловіків! Браво!
- Цікаво, чи довго їх усіх на це вмовляли?
- Дікусар класно співає. Ірині теж краще співати, ніж вести балкон. Але навіщо цих колишніх знову діставати зі скрині та ялозити, скільки можна? Таке відчуття, що в ліжку Ірини Білик побувало півкраїни.
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Світ шоу-бізнесу – окремий острів. Там всі сплять під однією ковдрою, тільки ноги періодично переплітаються то в один бік, то в інший.
Розлучення Ірини Білик
Співачка Ірина Білик була у шлюбі з режисером Асланом Ахмадовим. У 2015 році у пари народився син Табриз. Проте навесні 2021 року артистка приголомшила публіку заявою про розлучення.
Ірина Білик поділилася, що ініціатором розриву стала вона, бо чоловік рідко приїздив до неї з сином. Проте співачка додала, що на той момент вона його любила.
Відомо, що Аслан Ахмадов працює та живе у Росії.