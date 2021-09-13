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Старе кохання не іржавіє: Ірина Білик заспівала з Дікусаром і Коляденком

13 Вересня, 12:44 Євгенія Шапоренко
Ирина Билык
Джерело: Ірина Білик

Співачка Ірина Білик заспівала на одній сцені разом зі своїми колишніми чоловіками Дмитром Дікусаром і Дмитром Коляденком.

Артистка неодноразово заявляла, що має дружні стосунки зі своїми екс-коханими.

Ірина Білик заспівала пісню Нас нет з Дмитром Дікусаром, з яким у неї давно був роман. Акомпанував їм ще один екс-чоловік артистки – Дмитро Коляденко.

Коли Білик і Дікусар закінчили співати, то Коляденко подарував співачці букет квітів. Зі свого боку Ірина Білик побажала їм щастя поруч з нею.

У мережі думки щодо такого перфоманс розділилися. Хтось у захваті, як артистка зберігає такі стосунки з колишніми, а комусь це здається вкрай дивним.

Що пишуть користувачі в мережі:

  • Ідея номера залізом по склу репить на репіті, але співаючий Дікусар – це відкриття. Скільки в ньому такту, стриманої сили і благородства. Голос хвилює. Очі горять. Зірка!
  • Дікусар чудовий. Молодець. Гідний чоловік.
  • Дуже зворушливо було, старекохання не іржавіє.
  • Починалося все дуже мило, а скінчилося тройничком, крінж.
  • Це прекрасно! Справжня жінка! Так майстерно і красиво зібрала всіх своїх розкішних чоловіків! Браво!
  • Цікаво, чи довго їх усіх на це вмовляли?
  • Дікусар класно співає. Ірині теж краще співати, ніж вести балкон. Але навіщо цих колишніх знову діставати зі скрині та ялозити, скільки можна? Таке відчуття, що в ліжку Ірини Білик побувало півкраїни.

  • Світ шоу-бізнесу – окремий острів. Там всі сплять під однією ковдрою, тільки ноги періодично переплітаються то в один бік, то в інший.

Розлучення Ірини Білик

Співачка Ірина Білик була у шлюбі з режисером Асланом Ахмадовим. У 2015 році у пари народився син Табриз. Проте навесні 2021 року артистка приголомшила публіку заявою про розлучення.

Ірина Білик поділилася, що ініціатором розриву стала вона, бо чоловік рідко приїздив до неї з сином. Проте співачка додала, що на той момент вона його любила.

Відомо, що Аслан Ахмадов працює та живе у Росії.

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