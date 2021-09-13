Співачка Ірина Білик заспівала на одній сцені разом зі своїми колишніми чоловіками Дмитром Дікусаром і Дмитром Коляденком.

Артистка неодноразово заявляла, що має дружні стосунки зі своїми екс-коханими.

Ірина Білик заспівала пісню Нас нет з Дмитром Дікусаром, з яким у неї давно був роман. Акомпанував їм ще один екс-чоловік артистки – Дмитро Коляденко.

Коли Білик і Дікусар закінчили співати, то Коляденко подарував співачці букет квітів. Зі свого боку Ірина Білик побажала їм щастя поруч з нею.

У мережі думки щодо такого перфоманс розділилися. Хтось у захваті, як артистка зберігає такі стосунки з колишніми, а комусь це здається вкрай дивним.

Що пишуть користувачі в мережі:

Ідея номера залізом по склу репить на репіті, але співаючий Дікусар – це відкриття. Скільки в ньому такту, стриманої сили і благородства. Голос хвилює. Очі горять. Зірка!

Дікусар чудовий. Молодець. Гідний чоловік.

Дуже зворушливо було, старекохання не іржавіє.

Починалося все дуже мило, а скінчилося тройничком, крінж.

Це прекрасно! Справжня жінка! Так майстерно і красиво зібрала всіх своїх розкішних чоловіків! Браво!

Цікаво, чи довго їх усіх на це вмовляли?

Дікусар класно співає. Ірині теж краще співати, ніж вести балкон. Але навіщо цих колишніх знову діставати зі скрині та ялозити, скільки можна? Таке відчуття, що в ліжку Ірини Білик побувало півкраїни.

Світ шоу-бізнесу – окремий острів. Там всі сплять під однією ковдрою, тільки ноги періодично переплітаються то в один бік, то в інший.

Розлучення Ірини Білик

Співачка Ірина Білик була у шлюбі з режисером Асланом Ахмадовим. У 2015 році у пари народився син Табриз. Проте навесні 2021 року артистка приголомшила публіку заявою про розлучення.

Ірина Білик поділилася, що ініціатором розриву стала вона, бо чоловік рідко приїздив до неї з сином. Проте співачка додала, що на той момент вона його любила.

Відомо, що Аслан Ахмадов працює та живе у Росії.