Певица Ирина Билык спела на одной сцене вместе со своими бывшими мужьями Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко.

Артистка не однократно заявляла, что состоит в дружеских отношениях со своими экс-возлюбленными.

Ирина Билык спела песню Нас нет с Дмитрием Дикусаром, с которым у нее давно был роман. Аккомпанировал им еще один экс-муж артистки – Дмитрий Коляденко.

Когда Билык и Дикусар закончили петь, то Коляденко подарил певице букет цветов. Со своей стороны Ирина Билык пожелала им счастья рядом с ней.

В сети комментарии насчет такого перфоманс разделились. Кто-то в восторге, как артистка сохраняет такие отношения с бывшими, а кому-то это кажется крайне странным.

Что пишут пользователи в сети:

Идея номера железом по стеклу репит на репите, но поющий Дикусар — это открытие. Сколько в нем такта, сдержанной силы и благородства. Голос волнует. Глаз горит. Звезда!

Дикусар великолепен. Молодец. Достойный мужчина.

Очень трогательно было, старая любовь не ржавеет.

Начиналось все очень мило, а кончилось тройничком, кринж.

Это прекрасно! Настоящая женщина! Так мастерски и красиво собрала всех своих роскошных мужчин! Браво!

Интересно, долго их всех на это уговаривали?

Дикусар классно поет. Ирине тоже лучше петь, чем вести балкон. Но зачем этих бывших опять доставать из сундука и мусолить, сколько можно? Такое чувство, что в постели Ирины Билык побывало пол Украины.

Мир шоу-бизнеса — отдельный остров. Там все спят под одним одеялом, только ноги периодически переплетаются то в одну конфигурацию, то в другую.

Развод Ирины Билык

Певица Ирина Билык была в браке с режиссером Асланом Ахмадовым. В 2015 году у пары родился сын Табриз. Однако весной 2021 года артистка поразила публику заявлением о разводе.

Ирина Билык поделилась, что инициатором разрыва стала она, потому что муж редко приезжал к ней и сыну. Однако певица добавила, что на тот момент она его любила.

Известно, что Аслан Ахмадов работает и живет в России.