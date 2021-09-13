Певица Ирина Билык спела на одной сцене вместе со своими бывшими мужьями Дмитрием Дикусаром и Дмитрием Коляденко.
Артистка не однократно заявляла, что состоит в дружеских отношениях со своими экс-возлюбленными.
Ирина Билык спела песню Нас нет с Дмитрием Дикусаром, с которым у нее давно был роман. Аккомпанировал им еще один экс-муж артистки – Дмитрий Коляденко.
Когда Билык и Дикусар закончили петь, то Коляденко подарил певице букет цветов. Со своей стороны Ирина Билык пожелала им счастья рядом с ней.
В сети комментарии насчет такого перфоманс разделились. Кто-то в восторге, как артистка сохраняет такие отношения с бывшими, а кому-то это кажется крайне странным.
Что пишут пользователи в сети:
- Идея номера железом по стеклу репит на репите, но поющий Дикусар — это открытие. Сколько в нем такта, сдержанной силы и благородства. Голос волнует. Глаз горит. Звезда!
- Дикусар великолепен. Молодец. Достойный мужчина.
- Очень трогательно было, старая любовь не ржавеет.
- Начиналось все очень мило, а кончилось тройничком, кринж.
- Это прекрасно! Настоящая женщина! Так мастерски и красиво собрала всех своих роскошных мужчин! Браво!
- Интересно, долго их всех на это уговаривали?
- Дикусар классно поет. Ирине тоже лучше петь, чем вести балкон. Но зачем этих бывших опять доставать из сундука и мусолить, сколько можно? Такое чувство, что в постели Ирины Билык побывало пол Украины.
- Мир шоу-бизнеса — отдельный остров. Там все спят под одним одеялом, только ноги периодически переплетаются то в одну конфигурацию, то в другую.
Развод Ирины Билык
Певица Ирина Билык была в браке с режиссером Асланом Ахмадовым. В 2015 году у пары родился сын Табриз. Однако весной 2021 года артистка поразила публику заявлением о разводе.
Ирина Билык поделилась, что инициатором разрыва стала она, потому что муж редко приезжал к ней и сыну. Однако певица добавила, что на тот момент она его любила.
Известно, что Аслан Ахмадов работает и живет в России.