Американський актор Брюс Вілліс заявив, що не продавав права на свій образ компанії Deepfake.

Представник легенди бойовиків зазначив, що він не має ніякої угоди з компанією. У той же час людина Deepfake запевнила, що тільки Брюсу належать права на своє обличчя.

– Будь ласка, знайте, що Брюс не має ніякого партнерства чи угоди з цією компанією, – сказав менеджер актора.

Суть в тому, що з використанням технології діпфейка актор вже з’являвся в рекламі. Тоді він знявся в ролику російського мобільного оператора, жодного разу не відвідавши майданчик. Саме тоді компанія тісно співпрацювала з командою Вілліса.

Зараз дивляться

Нагадаємо, наприкінці вересня з’явилася інформація, що Брюс Вілліс продав права на свій образ компанії Deepfake. За допомогою цієї технології можна створити цифрового двійника будь-якої людини.