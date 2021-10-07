Состояние российского актера Валерия Гаркалина резко ухудшилось, врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Известно, что 67-летний актер попал в больницу 2 октября. У артиста обнаружили коронавирус и пневмонию.

Состояние Гаркалина резко начало ухудшаться, из-за падением уровня сатурации его поместили в реанимацию. Из-за болезни у него поражение легких составляет 75-85%. Хотя на момент госпитализации поражение легких оценивалось 25-50%.

До сегодняшнего дня он мог дышать сам с помощью высокопоточной подачи кислорода. Однако 7 октября возникла необходимость подключить актера к ИВЛ.

У Валерия Гаркалина ранее наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. В частности, в 2008 году на гастролях у актера на сцене случился инфаркт, во время которого у него остановилось сердце и была зафиксирована клиническая смерть. А спустя несколько месяцев случился второй инфаркт, после которого его едва удалось вернуть к жизни.

— Я был в состоянии клинической смерти и даже потом показывал всем следы утюгов на теле, которые остались от дефибриллятора. Это было 10 лет назад. Дело в том, что у меня один за другим случились два инфаркта, после чего врачи решили делать операцию. Были сильно закупорены сосуды. Выяснилось, что это от курения. Я курил тогда безбожно, после операции сразу бросил. Я то в инфарктах, то в комах. Меня трудно застать дома, — комментировал Гаркалин.