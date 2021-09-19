Стали відомі найбагатші родини світу – рейтинг

Американський журнал Bloomberg склав новий рейтинг 25 найбагатших родин світу. Станом на 17 вересня, їхній загальний статок становить близько $1,7 трлн.

За даними видання, найбагатшою стала родина Волтонів зі статком у $238,2 млрд, якій належить мережа супермаркетів Walmart.

Другою у рейтингу стала родина Марс, які володіють виробником шоколадних батончиків з однойменною назвою. Їхні статки оцінюють у $141,9 млрд.

На третьому місці списку опинилася родина Кохів (власники корпорації Koch Industries, яка займається виробництвом за торгівлею нафти) зі статками у $124,4 млрд.

На четвертій сходинці родина Амбані, яка має компанію Reliance Industries. Підприємства фірми займаються роздрібною торгівлею та телекомунікаціями. Видання оцінило їхні статки у $93,7 млрд.

На п’ятому місці – родина Вертхаймер, яка володіє відомим брендом Chanel. Їхні статки оцінюють у $61,8 млрд. Шостими стали родина Ерме (бренд Hermes) – $111,6 млрд. Сімку замкнула королівська сім’я Саудівської Аравії – $100 млрд.