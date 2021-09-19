Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Стали відомі найбагатші родини світу – рейтинг

19 Вересня, 18:27 Юлія Захарченко
Стали відомі найбагатші родини світу – рейтинг
Джерело: Pexels

Американський журнал Bloomberg склав новий рейтинг 25 найбагатших родин світу. Станом на 17 вересня, їхній загальний статок становить близько $1,7 трлн.

За даними видання, найбагатшою стала родина Волтонів зі статком у $238,2 млрд, якій належить мережа супермаркетів Walmart.

Другою у рейтингу стала родина Марс, які володіють виробником шоколадних батончиків з однойменною назвою. Їхні статки оцінюють у $141,9 млрд.

На третьому місці списку опинилася родина Кохів (власники корпорації Koch Industries, яка займається виробництвом за торгівлею нафти) зі статками у $124,4 млрд.

На четвертій сходинці родина Амбані, яка має компанію Reliance Industries. Підприємства фірми займаються роздрібною торгівлею та телекомунікаціями. Видання оцінило їхні статки у $93,7 млрд.

На п’ятому місці – родина Вертхаймер, яка володіє відомим брендом Chanel. Їхні статки оцінюють у $61,8 млрд. Шостими стали родина Ерме (бренд Hermes) – $111,6 млрд. Сімку замкнула королівська сім’я Саудівської Аравії – $100 млрд.

Читайте також:

$1,6 млн за допис: хто став найбагатшою зіркою в Instagram

Джерело
Bloomberg
Теги
Bloomberg , Chanel , Гроші , Рейтинг
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка