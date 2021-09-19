Стали известны самые богатые семьи мира — рейтинг

Американский журнал Bloomberg составил новый рейтинг 25 самых богатых семей мира. По состоянию на 17 сентября, их общее состояние составляет около $1,7 трлн.

По данным издания, самой богатой стала семья Уолтонов с состоянием в $238,2 млрд, которой принадлежит сеть супермаркетов Walmart.

Второй в рейтинге стала семья Марс, которая обладает производителем шоколадных батончиков с одноименным названием. Их состояние оценивают в $141,9 млрд.

На третьем месте списка оказалась семья Кохов (владельцы корпорации Koch Industries, которая занимается производством за торговлей нефти) с состоянием в $124,4 млрд.

На четвертом месте семья Амбани, которая имеет компании Reliance Industries. Предприятия компании занимаются розничной торговлей и телекоммуникациями. Издание оценило их состояние в $93,7 млрд.

На пятом месте — семья Вертхаймер, которая владеет известным брендом Chanel. Их состояние оценивают в $61,8 млрд. Шестыми стали семья Эрме (бренд Hermes) — $111,6 млрд. Семерку замкнула королевская семья Саудовской Аравии — $100 млрд.