Артист Андрій Данилко розповів про стосунки між його татом і мамою, а також зізнався, що звертався до бабки за допомогою.

За словами артиста, будучи підлітком він дуже сильно заїкався, настільки, що практично не розмовляв.

– Мене лікувала бабка. Викатувала яйце. Мені було років 15, я з подругою в Полтаві пішов туди, куди нам порадили… Вона там якийсь свій ритуал проводила і говорить фразу, яку я зрозумів через років 20: – У тебе переляк від людини, якої на цій планеті немає. Вона померла. Я зрозумів, що це тато, який влаштовував вечірні концерти, – згадує Андрій.

Каже, зазвичай скандали між батьками відбувалися після півночі, найбільше маленький Данилко боявся стуку у вікно. Це означало, що тато хоче поговорити з мамою.

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– Він стукав і говорив моїй мамі: – Свєта, Свєта, Свєта, давай поговоримо. Ось це давай поговоримо означало те, що я міг ще хвилину полежати, потім вставав із розкладачки, брав маленьку табуретку і біг до таксофону, щоб набрати 02, – розповідає Данилко.

Додає, його батько вдарив лише раз, за що потім вибачався, постійно діставалося мамі.

– Це те покоління – діти тієї війни. У мене є припущення, що там були проблеми сексуального плану. Першого чоловіка мами посадили у в’язницю за зґвалтування, але вона сказала, що такого бути не могло. У нього була проблема і у них після війни нічого навіть не було… Але він на себе взяв провину і сидів у в’язниці 10 років за те, чого не робив. Тому всі пили дуже поганий алкоголь, – зазначає Андрій.

Незважаючи на все, артист каже, що образи на батька у нього немає, оскільки він навіть не думав про це. Зазначає, не суддя, хоча думає, що тому у нього не вийшло побудувати свою сім’ю.