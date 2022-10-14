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Сергій Жадан отримав медаль за оборону Харкова

14 Жовтня 2022, 20:04
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Сергій Жадан

Українського письменника, волонтера та співака Сергія Жадана нагородили пам’ятною медаллю за оборону міста-героя Харкова.

Про відзнаку він розповів у День захисників і захисниць України, прикріпивши відповідне фото.

– Служу Народу України! – лаконічно прокоментував Жадан нагороду.

Сергій Жадан є одним із найвідоміших письменників сучасності. Його твори одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені більше ніж двадцятьма мовами.

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Жадан живе в Харкові. З початком повномасштабного вторгнення РФ він лишився у місті та активно допомагає ЗСУ. Приміром, у березні він влаштував концерт у бомбосховищі, аби зібрати гроші для тероборони.

Цьогоріч Сергія Жадана висували на Нобелівську премію з літератури. Крім того, він отримав Премію Свободи від фундації Франка Ширрмахера, яку вручали вперше. Також письменника назвали Людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza.

Фото: Сергій Жадан

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Війна в Україні Сергій Жадан
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