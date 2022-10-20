Сергій Жадан отримав польську премію ім. Серхіо де Молла

Український поет, письменник, музикант і волонтер Сергій Жадан нагороджений польською премією ім. Серхіо Віейра де Молла, яка присвячена питанням прав людини.

– Гадаю, для України це сьогодні питання нагальні та життєво важливі — російські окупанти позбавили тисячі наших співвітчизників елементарних прав і свобод. Власне, ця війна і ведеться нами за наші права, зокрема — за право лишатися собою, – запевнив він.

Грошову складову нагороди в розмірі 10 тис. злотих Жадан планує інвестувати в оборону Харкова.

Жадан подякував усім полякам, які продовжують підтримувати Україну.

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– Сьогодні всі премії, нагороди та відзнаки, які отримують українські митці, є передусім виявами поваги та підтримки всім українцям, які протистоять агресору. Тому спасибі всім, хто нині стоїть поруч із нами. Разом переможемо! – додав Жадан.

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Фото: Сергій Жадан