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Український серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія вийшов на Netflix

13 Квітня 2023, 14:49
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Козаки. Абсолютно брехлива історія

Український пригодницький серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія із 12 квітня можна дивитися на Netflix.

Cеріал Козаки. Абсолютно брехлива історія вийшов на ICTV у 2020 році. Згодом прем’єра увійшла у шорт-лист Promax Global і національної кінопремії Золота дзиґа, а також стала першим українським серіалом, який показали на великих екранах у кінотеатрі.

– Насправді, ми вклали у цей серіал аж 5 років праці та любові, за що вдячні всій команді та глядачу, який повірив, що наші козаки крутіші за Марвел! Ми часто дивимося на супергероїв, створених в інших країнах з іншими культурами. Але в нашій історії були свої герої – козаки: і круті, і реальні. Тому ми і вирішили розвивати своє, – розказує виконавча директорка ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз.

При створенні серіалу Козаки. Абсолютно брехлива історія зверталися до культурного минулого, приправляючи сюжет містикою і сучасними жартами. Серіал показує новий погляд на українців без нав’язливої шароварщини, образу козака з оселедцем і надмірного пафосу.

Комедійний екшн-серіал про епоху козацтва та пригоди простого хлопця Івана на Запорізькій Січі зняла студія IQ Production за підтримки Мінкульту.

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