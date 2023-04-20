На Netflix подали в суд за изображение главной героини сериала Клеопатра. В проекте царицу изобразили темнокожей — из-за этого авторов сериала посыпались угрозы и обвинения в попытке переписать историю.

Создатели Клеопатры от Netflix уже ответили на критику — они заявили, что о похождении главы Египта консенсуса нет.

На проект подал в суд адвокат Махмуд Аль-Семари, после увиденного в трейлере сериала, который вышел на прошлой неделе. Юрист попросил прокурора заблокировать Клеопатру на территории Египта.

Махмуд считает, что Netflix нарушил закон о СМИ и продвигает идею афроцентризм, искажая и уничтожая египетскую идентичность.

Против такой Клеопатры и сериале вцелом выступил известный археолог и бывший глава министерства старожителей Египта Захи Хавасс. Он заявил, что царицы могла быть темнокожей полнейшая неправда.

— Клеопатра была гречанкой по происхождению, то есть ее кожа была светлой, а не темной, — заявил Захи.

Известно, что сериал о Клеопатре имеет 4 серии, и он имеет документальный характер.

Напомним, что Netflix потратит $17 млрд на создание контента в 2024 году. В компании планируют и дальше расширяться, и с доходами будут расти и затраты. Это происходит на фоне сокращение персонала и повышении уровня дохода за счет внедрения рекламы и функции шеринга пароля.