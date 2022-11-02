Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Попытка закрыть рот: в РФ хотят запретить песни артистов, несогласных с войной

2 ноября 2022, 12:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Попытка закрыть рот: в РФ хотят запретить песни артистов, несогласных с войной

Российский депутат и артист Денис Майданов выступил с предложением на законодательном уровне запретить выступления артистов и музыкантов в РФ, признанных иностранными агентами. Речь идет о эфирах радиостанций и концертных площадках.

Это означает, что артисты, которые критикуют кровавые действия властей РФ, могут остаться без выступлений в стране-агрессоре. С таким заявлением Майданов выступил в ходе ежегодного форума Общественной палаты Сообщество. Об этом пишут росСМИ.

Так, например, среди физических лиц, признанных иноагентами в РФ, числятся юморист Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, актриса Татьяна Лазарева, рэпер Oxxxymiron и другие.

Сейчас смотрят

Более того, певица Алла Пугачева попросила Минюст РФ включить ее в список иноагентов. Это она сделала после того, как в него попал ее муж Максим Галкин. Артистка объяснила это тем, что полностью солидарна с его позицией, а как мы знаем и видим — юморист выступает против полномасштабной войны в Украине.

Читайте также:
Попытка закрыть рот: в РФ хотят запретить песни артистов, несогласных с войнойВсе дальше от России: дети Пугачевой и Галкина получили израильские паспорта

Теги
Андрій Макаревич Максим Галкін Россия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь