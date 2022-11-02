Российский депутат и артист Денис Майданов выступил с предложением на законодательном уровне запретить выступления артистов и музыкантов в РФ, признанных иностранными агентами. Речь идет о эфирах радиостанций и концертных площадках.

Это означает, что артисты, которые критикуют кровавые действия властей РФ, могут остаться без выступлений в стране-агрессоре. С таким заявлением Майданов выступил в ходе ежегодного форума Общественной палаты Сообщество. Об этом пишут росСМИ.

Так, например, среди физических лиц, признанных иноагентами в РФ, числятся юморист Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, актриса Татьяна Лазарева, рэпер Oxxxymiron и другие.

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Более того, певица Алла Пугачева попросила Минюст РФ включить ее в список иноагентов. Это она сделала после того, как в него попал ее муж Максим Галкин. Артистка объяснила это тем, что полностью солидарна с его позицией, а как мы знаем и видим — юморист выступает против полномасштабной войны в Украине.