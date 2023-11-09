На конкурсі Міс Всесвіт 2023 у Сальвадорі намагалися “примирити” учасниць з України та Росії.

Ангеліну Усанову посадили поруч із росіянкою

Співачку Ангеліну Усанову, яка цьогоріч представляє Україну на Міс Всесвіт 2023, на вечірці посадили поряд із росіянкою.

Відповідне відео опублікували у сториз на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. У ролику можна побачити реакцію Усанової, якій довелося сидіти поруч з росіянкою Маргаритою Голубєвою.

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Росіянка прийшла на вечірку в сукні багряного кольору. Її образ вийшов дуже символічним, адже країна-терорист Росія бомбить українські міста і влаштовує геноцид нашого народу.

Зі сцени Голубєва заявила, що на конкурсі представляє державу “з великою культурою” і зірвала аплодисменти.

Однак вона забула додати про повномасштабну війну, яку розв’язала РФ, та звірства окупантів в Україні.

Зазначимо, що фінал Міс Всесвіт 2023 відбудеться 18 листопада у Сальвадорі.

Що відомо про Ангеліну Усанову, яка представляє Україну на конкурсі – читайте біографію у нашому матеріалі.

Фото: Ангеліна Усанова