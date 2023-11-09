На конкурсі Міс Всесвіт 2023 у Сальвадорі намагалися “примирити” учасниць з України та Росії.
Ангеліну Усанову посадили поруч із росіянкою
Співачку Ангеліну Усанову, яка цьогоріч представляє Україну на Міс Всесвіт 2023, на вечірці посадили поряд із росіянкою.
Відповідне відео опублікували у сториз на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. У ролику можна побачити реакцію Усанової, якій довелося сидіти поруч з росіянкою Маргаритою Голубєвою.
Росіянка прийшла на вечірку в сукні багряного кольору. Її образ вийшов дуже символічним, адже країна-терорист Росія бомбить українські міста і влаштовує геноцид нашого народу.
Зі сцени Голубєва заявила, що на конкурсі представляє державу “з великою культурою” і зірвала аплодисменти.
Однак вона забула додати про повномасштабну війну, яку розв’язала РФ, та звірства окупантів в Україні.
Зазначимо, що фінал Міс Всесвіт 2023 відбудеться 18 листопада у Сальвадорі.
Що відомо про Ангеліну Усанову, яка представляє Україну на конкурсі – читайте біографію у нашому матеріалі.
Фото: Ангеліна Усанова