На конкурсе Мисс Вселенная 2023 в Сальвадоре пытались “примирить” участниц из Украины и России.

Ангелину Усанову посадили рядом с россиянкой

Певицу Ангелину Усанову, которая в этом году представляет Украину на Мисс Вселенная 2023, на вечеринке посадили рядом с россиянкой.

Соответствующее видео опубликовали в сториз на официальной странице конкурса в Instagram. В ролике можно увидеть реакцию Усановой, которой пришлось сидеть рядом с россиянкой Маргаритой Голубевой.

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Россиянка пришла на вечеринку в платье багрового цвета. Ее образ получился очень символичным, ведь страна-террорист Россия бомбит украинские города и устраивает геноцид нашего народа.

Со сцены Голубева заявила, что на конкурсе представляет государство “с большой культурой”, и сорвала аплодисменты.

Однако она забыла добавить о полномасштабной войне, которую развязала РФ, и зверствах оккупантов в Украине.

Отметим, что финал Мисс Вселенная 2023 состоится 18 ноября в Сальвадоре.

Что известно об Ангелине Усановой, которая представляет Украину на конкурсе — читайте биографию в нашем материале.

Фото: Ангелина Усанова