Ведуча Катя Осадча розповіла, чи буде разом із Юрієм Горбуновим всиновлювати дитину. Мама трьох синів зізналася, що поки не готова на цей крок.

Що Катя Осадча думає про усиновлення дитини

Ведуча зізналася, що поки що відмовляється від такої ідеї через сам процес усиновлення – на думку зірки, він має стати більш прозорим. Щоб узяти дитину в сім’ю, зараз потрібно її знайти і через суд отримати права на її опіку.

– Коли я досліджувала проблему усиновлення в Україні, і в юридичній площині, і в соціальній, зрозуміла: щоб всиновити дитину, її потрібно шукати і боротися через суди. Це справді – боротьба за цю дитину, – вважає Осадча.

Утім, ведуча додала, що це не остаточне рішення з цього питання, без остаточного “ні”.

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Нагадаємо, що серед українських зірок є пара, яка змогла прийняти дитину в сім’ю – Тімур Мірошниченко усиновив хлопчика 2023 року, хоч це було дуже непросто. Раніше телеведучий розповів про темні схеми усиновлення – зараз на дітях заробляють величезні гроші. Наприклад, стати в чергу за новонародженою дитиною коштує €50 тис.

Фото: Катя Осадчая