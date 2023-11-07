Ведущая Катя Осадчая рассказала, будет ли вместе с Юрием Горбуновым усынавливать ребенка. Мама трех сыновей призналась, что пока не готова на этот шаг.

Что Катя Осадчая думает об усыновлении ребенка

Ведущая призналась, что пока отказывается от такой идеи из-за самого процесса усыновления — по мнению звезды, он должен стать более прозрачным. Чтобы взять ребенка в семью, сейчас нужно его найти и через суд получить права на его опеку.

— Когда я исследовала проблему усыновления в Украине, и в юридической плоскости, и в социальной, поняла: чтобы усыновить ребенка, его нужно искать и бороться через суды. Это действительно — борьба за этого ребенка, — считает Осадчая.

Впрочем, ведущая добавила, что это не последнее решение по этому вопросу, без окончательного “нет”.

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Напомним, что среди украинских звезд есть пара, которая смогла принять ребенка в семью — Тимур Мирошниченко усыновил мальчика в 2023 году, хоть это было очень непросто. Ранее телеведущий рассказал о темных схемах усыновления — сейчас на детях зарабатывают огромные деньги. К примеру, встать в очередь за новорожденным ребенком стоит €50 тыс.

Фото: Катя Осадчая