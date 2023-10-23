Інна Мірошниченко розповіла, як піклується про себе на тлі материнства

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна розповіла, як піклується про себе на тлі виховання трьох дітей. Своїми порадами знаменитість поділилася в Instagram.

Так, у соцмережу Інна виклала фото, де сидить у позі для медитації. Знімок блогерка доповнила текстом, де зізналася, що любить себе і приймає такою, якою вона є.

– Ми однаково красиві як після походу в салон краси, так і після денного сну з дитиною. Тому що краса йде зсередини! І справжня краса – це турбота про себе, – почала свою думку Інна.

Адвокатка додала, що потрібно їсти багато овочів, акцентувати свою увагу на догляді за собою, а не на декоративній косметиці, спати на білизні з натуральних тканин, носити підбори тільки на унікальні події, частіше носити комфортний одяг. Дружина ведучого підсумувала, що важливо відчувати щастя.

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– Суспільство диктує тобі стереотипи, якою ти маєш бути. Але все, що ти насправді маєш робити, це жити своє щасливе життя і не звертати увагу на думку інших, – зазначила блогерка.

Нагадаємо, що нещодавно Мірошниченко подала документи на друге усиновлення. Попереду тривалий процес – на неї чекає скерування на курси, рекомендації психологів, постановка на облік, пошук і зустріч із дитиною.

Фото: Інна Мірошниченко