Российские оккупанты подорвали греблю Каховской ГЭС ночью 6 июня. Этот акт терроризма поставил под угрозу жизни тысяч людей, а сооружение не подлежит восстановлению.

Очередной коварный подрыв России активно обсуждают пользователи сети, в том числе и украинские знаменитости.

Реакция звезд на подрыв водохранилища Каховской ГЭС — далее в материале.

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Ведущая Маша Ефросинина обратилась к иностранным коллегам и фанатам.

— У меня нет слов. Вот что бывает, когда твой сосед — кровавый террорист, для которого человеческие жизни ничего не значат, — добавила Маша.

Ведущий на СТБ Григорий Решетник показал последствия подрыва гребли Каховской ГЭС — вода активно переливается через ограждение, которого уже нет.

— Есть утра, когда даже ракетные атаки кажутся чем-то обыденным и не существенным… Ужасная катастрофа всемирного масштаба… Этих …способны остановить и уничтожить только украинцы! И мы сделаем это вместе — объединившись и помогая друг другу. Сейчас самое главное — спасать, эвакуировать людей, животных и всех, кто крайне нуждается в этой помощи, — заявил Решетник.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво также осудил россиян за подрыв гребли, но больше всего его возмутила реакция ООН, которая заявила о Дне русского языка.

— Полностью дискредитированная организация, которая ничего не сделала для того, чтобы остановить агрессию против Украины! В день, когда одна из крупнейших электростанций в Украине взорвана Россией, когда большое количество домов затоплено, ООН публикует это. Это что, такая шутка? Мы чего-то не понимаем? — возмутился Эктор.

Певица alyona alyona назвала подрыв Каховской ГЭС настоящим экоцидом, последствия которого нам еще предстоит осознать.

— Это очередное террористическое военное преступление России. Это крупный экоцид, последствия которого даже сложно представить, — заявил артистка.

Ведущая Леся Никитюк пожелала смерти всем тем, кто принес разруху на наши земли. Подрыв Каховской ГЭС ставит под угрозу человеческие жизни и дома.