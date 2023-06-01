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Серце кровоточить. Реакція зірок на обстріл Києва в День захисту дітей

1 Червня 2023, 11:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Реакція зірок на обстріл 1 червня
Джерело: КМДА Ксенія Мішина Ольга Цибульська

У ніч на 1 червня, коли у світі святкують День захисту дітей, Росія вкотре завдала ударів по Києву. Окупанти вбили двох матерів і дев’ятирічну дівчинку.

Нині українські діти особливо потребують захисту, оскільки в росіян немає жодних моральних принципів – вони продовжують воювати з мирними людьми, позбавляючи їх життів.

Зірки українського шоу-бізнесу не приховують свого гніву, а тому висловлюють його у своїх соцмережах. Селебритіз продовжують дивуватися вчинкам ворога.

Ведуча Маша Єфросиніна побажала, щоб сльоза кожного українця повернулася росіянам.

Маша Єфросиніна День захисту дітей

– Діти… У День захисту дітей… Я бажаю, щоб кожна сльоза кожного українця за 15 місяців перетворилася на влучання в ціль нашими ЗСУ, – написала вона.

Телеведуча Катерина Осадча зазначила, що українці не можуть захистити своїх дітей від нелюдів.

Єкатерина Осадча День захисту дітей

– У День захисту дітей… Ми не можемо захистити своїх дітей від орди. Нехай земля вам буде пухом, – такий напис залишила в Instagram Осадча.

Акторка Лілія Ребрик також обурилася черговим цинічним вчинком росіян.

Лілія Ребрик День захисту дітей

– Вночі… У день захисту дітей росіяни вбивають дітей, – коротко написала вона.

Аналогічними думками поділилася й акторка Ксенія Мішина, додавши хештег про те, що Росія – країна-терорист.

Ксенія Мішина День захисту дітей

Співачка Оля Цибульська зазначила, що її серце знову кровоточить від таких новин.

Оля Цибульська День захисту дітей

Показала наслідки атаки акторка Ольга Сумська. Також вона поділилася історією чоловіка, у якого в ніч на 1 червня загинула дружина.

Ольга Сумська День захисту дітей

Співачка Джамала також поділилася наслідками сьогоднішньої ночі, зазначивши, що в таке свято росіяни вбивають дітей.

Джамала День захисту дітей

У День захисту дітей окупанти запустили по Києву сім балістичних ракет Іскандер-М і три крилаті ракети Іскандер-К. ППО збили всі цілі, проте осколки впали на поліклініку в Деснянському районі столиці.

У результаті – троє людей загинуло. Станом на 11:27, кількість постраждалих зросла до 16 осіб.

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Теги
День захисту дітей Ксенія Мішина Маша Єфросиніна Оля Цибульська ракетний удар
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