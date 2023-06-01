У ніч на 1 червня, коли у світі святкують День захисту дітей, Росія вкотре завдала ударів по Києву. Окупанти вбили двох матерів і дев’ятирічну дівчинку.

Нині українські діти особливо потребують захисту, оскільки в росіян немає жодних моральних принципів – вони продовжують воювати з мирними людьми, позбавляючи їх життів.

Зірки українського шоу-бізнесу не приховують свого гніву, а тому висловлюють його у своїх соцмережах. Селебритіз продовжують дивуватися вчинкам ворога.

Ведуча Маша Єфросиніна побажала, щоб сльоза кожного українця повернулася росіянам.

– Діти… У День захисту дітей… Я бажаю, щоб кожна сльоза кожного українця за 15 місяців перетворилася на влучання в ціль нашими ЗСУ, – написала вона.

Телеведуча Катерина Осадча зазначила, що українці не можуть захистити своїх дітей від нелюдів.

– У День захисту дітей… Ми не можемо захистити своїх дітей від орди. Нехай земля вам буде пухом, – такий напис залишила в Instagram Осадча.

Акторка Лілія Ребрик також обурилася черговим цинічним вчинком росіян.

– Вночі… У день захисту дітей росіяни вбивають дітей, – коротко написала вона.

Аналогічними думками поділилася й акторка Ксенія Мішина, додавши хештег про те, що Росія – країна-терорист.

Співачка Оля Цибульська зазначила, що її серце знову кровоточить від таких новин.

Показала наслідки атаки акторка Ольга Сумська. Також вона поділилася історією чоловіка, у якого в ніч на 1 червня загинула дружина.

Співачка Джамала також поділилася наслідками сьогоднішньої ночі, зазначивши, що в таке свято росіяни вбивають дітей.

У День захисту дітей окупанти запустили по Києву сім балістичних ракет Іскандер-М і три крилаті ракети Іскандер-К. ППО збили всі цілі, проте осколки впали на поліклініку в Деснянському районі столиці.

У результаті – троє людей загинуло. Станом на 11:27, кількість постраждалих зросла до 16 осіб.