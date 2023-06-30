Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении Ступки за пьяное ДТП в центре Киева.

Об этом заявили в столичной полиции.

В ходе расследования правоохранительные органы установили, что Ступка под действием алкоголя выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство. Пострадавшего мужчину с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Теперь дело будут рассматривать в суде — виновнику грозит лишение свободы до 8 лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на 5-8 лет.

Напомним, что Ступка устроил пьяное ДТП в центре Киева еще 4 апреля. Тогда он протаранил на своем внедорожнике Range Rover припаркованный Mitsubishi, в котором находился мужчина. Потерпевшего госпитализировали с многочисленными травмами. За рулем актер был пьяным – он надул в драггер 1,62 промилле при норме в 0,2 промилле.

Спустя время, пострадавший по имени Ярослав обвинил Ступку во вранье — Остап не помогает ему материально и не интересуется его состоянием здоровья. По словам мужчины, даже компенсацию на ремонт авто он так и не получил.

Ступка ответил на претензии и заявил, что его оклеветали — средства на лечение он давал, и появился в больнице сразу после того, как Ярославу разрешили видеть посетителей.