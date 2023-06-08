Мужчина, который пострадал в ДТП с Остапом Ступкой, раскрыл истинную”поддержку” актера. По словам пострадавшего, Остап не выполнил обещанное — мизерная помощь с реабилитацией и нежелание платить за поврежденное авто.

4 апреля Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева, врезавшись на своем внедорожнике в припаркованное авто. В транспорте на момент столкновения был мужчина, которого экстренно госпитализировали. Пострадавший три дня находился без сознания в реанимации, а Ступка после суда остается под домашним арестом до 5 июля.

В суде Остап пообещал помочь потерпевшему мужчине, но сам Ярослав уверяет, что это лишь на словах.

— Пришел в себя спустя 3 дня поле ДТП. Остап явился в больнице спустя 6 дней. Вернул деньги за операцию и купил часть лекарств — это до 20 тыс. грн. Больше он ничего не покупал, а мне предстоит пережить еще одну операцию. В реабилитации он не брал участие и не интересовался здоровьем, — рассказал мужчина.

Потерпевший добавил, что Ступка хотел заплатить за ремонт авто, но этого так и не произошло. Причем решить вопрос с авто хотел сам Остап, чтобы у пострадавшего не было претензий насчет транспорта в суде.