Сповзла по стіні: Даша Квіткова розкрила діагноз свого дворічного сина

Українська блогерка Даша Квіткова розповіла про діагноз 2-річного сина після термінової госпіталізації. Як виявилося, у маленького Лева – одностороння пневмонія.

Так, усе почалося з того, що у хлопчика була висока температура, яку не виходило збити. Через це Квітковій та її колишньому чоловікові Добриніну довелося відвезти сина в лікарню, де йому й озвучили діагноз.

– Ну а далі я просто в сльозах сповзла по стіні, коли лікар сказав, що у Лева підозра на пневмонію і потрібно госпіталізувати його в станціонар, – поділилася своїми переживаннями блогерка.

Квіткова також показала побут хлопчика в лікарні, де Даша зараз проводить дуже багато часу.

– Лев показує, що все буде ок. І так, у Лева підтвердилася одностороння пневмонія, тому зараз він у лікарні. Ці дні ми будемо тусити так, – заявила Даша.

Діти знаменитостей влітку особливо часто хворіють. Наприклад, дружина Віктора Павліка Катя Репяхова опинилася з дворічним сином у лікарні. Виявилося, що хлопчик підхопив вірус. У маленького Михайла була температура, діарея і запалення очей.