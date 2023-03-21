Старша донька співачки Олі Полякової – 18-річна Марія потрапила до лікарні. Про це стало відомо з Instagram спадкоємиці артистки.

Так, Маша показала відео, де лежить на лікарняному ліжку, зазначивши, що вона тут вже п’ять днів. Що саме сталося, дывчина розповідати не стала, проте зізналася – лікарі сказали їй, що вона народилася в сорочці.

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– Мене протримали в лікарні п’ять днів, випустили і сказали, що я народилася в сорочці. Все, їду додому, – радісно повідомила Марія.

Нагадаємо, що обидві доньки Олі Полякової – і старша Марія, і молодша Аліса – зараз перебувають у Великій Британії. Там вони живуть і навчаються.

Маша Полякова періодично наривається на хейт від підписників. Так, зовсім нещодавно старшу спадкоємицю зірки розкритикували за напис під фото з Парижа. Користувачі мережі вважають недоречною наразі фразу: – Хочу жити, а не виживати.

Згодом Маша знімки з Франції видалила.

Фото: Марія Полякова