Сползла по стене: Даша Квиткова раскрыла диагноз своего двухлетнего сына

Украинский блогер Даша Квиткова рассказала о диагнозе 2-летнего сына после срочной госпитализации. Как оказалось, у маленького Льва — односторонняя пневмония.

Так, все началось с того, что у мальчика была высокая температура, которую не получалось сбить. Из-за этого Квитковой и ее бывшему мужу Добрынину пришлось отвезти сына в больницу, где ему и озвучили диагноз.

— Ну, а дальше я просто в слезах сползла по стене, когда врач сказал, что у Льва подозрение на пневмонию и нужно госпитализировать его в станционар, — поделилась своими переживаниями блогер.

Квиткова также показала быт мальчика в больнице, где Даша и сама сейчас проводит очень много времени.

— Лев показывает, что все будет ок. И да, у Льва подтвердилась односторонняя пневмония, поэтому сейчас он в больнице. Эти дни мы будем тусить так, — заявила Даша.

Дети знаменитостей летом особо часто болеют. К примеру, жена Виктора Павлика Катя Репяхова оказалась с двухлетним сыном в больнице. Оказалось, что мальчик подхватил вирус. У маленького Миши была температура, диарея и воспаление глаз.