Спомин про майбутнє. Семен Горов зняв документалку про творчість митців у війну

Відомий український режисер Семен Горов представляє документальну картину Спомин про майбутнє – фільм про українських митців та їхню творчість під час війни.

Стрічка показує короткі історії митців, виражені в танці та музиці.

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Події фільму відбуваються у “поцілованих війною” містах – Харкові, Одесі, Ворзелі та Ірпені, де герої не припиняють ані мріяти, ані нести свої мистецькі місії в ім’я майбутнього.

– Кажуть, що кожне випробування містить у собі подарунок. Головне – не прогледіти його та прийняти. Війна руйнує життя і мистецтво, але у цих муках народжується нове мистецтво, нове життя! Цей фільм присвячений героїчному народу України. Тут кожен, наче жива антенна. Ти починаєш виловлювати сигнал, що виведе із цього моторошного сну до світла. Шукаєш його іскру всередині себе. Адже страшно не померти, страшно так і не спробувати жити. Ми не можемо програти, ми повинні перемогти! – говорить Семен Горов.

На створення фільму Горова надихнув однойменний твір композитора, героя України Ігоря Поклада. Разом із дружиною він два тижні просидів без світла, їжі та води у підвалі свого будинку в окупованому Ворзелі. У стрічці композиція Спомин лунає у виконанні оркестру НАОНІ.