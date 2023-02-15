Воспоминание о будущем. Семен Горов снял документалку о творчестве художников во время войны

Известный украинский режиссер Семен Горов представляет документальную картину Вспоминание о будущем – фильм об украинских деятелях искусства и их творчестве во время войны.

Лента показывает краткие истории художников, выраженные в танце и музыке.

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События фильма происходят в “поцелованных войной” городах — Харькове, Одессе, Ворзеле и Ирпене, где герои не прекращают ни мечтать, ни нести свои миссии во имя будущего.

– Говорят, что каждое испытание включает в себя подарок. Главное – не просмотреть его и принять. Война разрушает жизнь и искусство, но в этих мучениях рождается новое искусство, новая жизнь! Этот фильм посвящен героическому народу Украины. Здесь каждый, как живая антенна. Ты начинаешь улавливать сигнал, который выведет из этого жуткого сна к свету. Ищешь его искру внутри себя. Страшно ведь не умереть, страшно так и не попробовать жить. Мы не можем проиграть, мы должны победить! – говорит Семен Горов.

На создание фильма Горова вдохновило одноименное произведение композитора, героя Украины Игоря Поклада. Вместе с женой он две недели просидел без света, еды и воды в подвале своего дома в оккупированном Ворзеле. В ленте композиция Спомин звучит в исполнении оркестра НАОНІ.