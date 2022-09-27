Король Чарльз III сподівається на примирення з принцом Гаррі та Меган Маркл. Він заявив, що “бачив величезні проблиски надії”, коли розмовляв із ними після смерті Єлизавети II.

Про це заявив інсайдер, наближений до королівської родини.

– Чарльз III любить обох своїх дітей, і за останні тижні з’явився шанс на примирення, – заявило джерело.

Відомо, що одним із завдань короля буде модернізація давньої британської монархії. Чарльзу III необхідно вирішити, як вчинити з герцогом та герцогинею після їхньої відмови від привілеїв у 2020 році. Тоді пара відмовилася від своїх королівських обов’язків, щоби переїхати до Каліфорнії.

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І хоча король висловив сподівання на примирення, не можна виключати те, що це міг бути піар-хід. До того ж Меган і Гаррі не були запрошені на зустріч до Букінгемського палацу, яку Чарльз III влаштував для світових лідерів та VIP-персон через смерть Єлизавети II.

Відомо, що й сам Гаррі хоче помиритися з королівською родиною. Це була заповітна мрія королеви, і це сталося після її смерті. На церемонії прощання Гаррі з Меган приєдналися до принца Вільяма, щоб разом вітати натовп біля Віндзорського замку.