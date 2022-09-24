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Исполнил мечту Елизаветы II: принц Гарри помирился с королевской семьей

24 сентября 2022, 15:18
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
принц Гаррі, Меган Маркл
Источник: Getty Images

Принц Гарри помирился с королевской семьей. Герцог Сассекский исполнил желание Елизаветы II, которая совсем недавно умерла.

— Королева обожала Гарри до самого конца, а Гарри обожал ее. Елизавета II была неким мостом между Виндзором и Калифорнией. Ее самым заветным желанием было примирение Гарри с королевской семьей, — заявил автор книг о королевской семье Роберт Хардман.

Причиной ссоры стало решение Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских титулов в 2020 году. После этого они переехали в Калифорнию. Максимально холодными отношения были в марте 2021 года, когда Гарри и Меган в интервью раскритиковали членов королевской семьи.

Принц обвинил своего отца в неправильном воспитании, а Меган рассказала о мыслях касательно суицида.

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Впрочем, снова сплотить королевскую семью удалось лишь после смерти Елизаветы II в сентябре. Тогда принцы Уильям и Гарри со своими женами вместе приветствовали толпу возле Виндзорского замка.

Напомним, что похороны Елизаветы II уже завершились. Во время панихиды в Вестминстерском аббатстве присутствовало около 500 лидеров и высокопоставленных лиц — среди них были и представители Украины. Известно, что королеву погребли в Мемориальной часовне короля Георга VI, там похоронен и принц Филипп.

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Источник
PageSix
Теги
Єлизавета ІІ Принц Гарри
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