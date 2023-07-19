Сьогодні, 19 липня, рівно рік, як пішла з життя акторка Руслана Писанка. Її чоловік Ігор Ісаков поділився зворушливими спогадами про зірку, зізнавшись, що перший час сподівався знайти лист від неї.

Каже, перші дні думав, що Руслана залишила йому якесь послання, проте нічого подібного не знайшов. Зазначає, дружина була оптимістом, а тому думок про те, що все могло так повернутися, не було.

Нині каже, дружина сниться дедалі рідше, але досі подумки радиться з нею. Особливо, коли йому довелося відбудовувати знищену вогнем частину їхнього будинку.

– Після всіх цих обстрілів були значні коливання електроенергії, у мене сталася пожежа. Вигоріла наша гончарна майстерня. І весь час ставлю собі таке запитання: чи сподобалася б Русі та частина, яка зараз з’явилася в нашому домі. І трохи навіть собою пишаюся, думаю, що Русі сподобалося б це місце, навіть більше ніж те, що було раніше, – поділився Ігор.

Через рік після смерті, Ісаков намагається відпустити кохану зі своїх думок, але поки що в нього це не виходить. Упевнений, вона б не хотіла, щоб усі плакали і ридали.

– Продовжую жити, але такого рецепта – як це все відпустити і знову почати якось повноцінно жити – його немає. Напевно, має минути час, – наголосив Ігор.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року стало відомо, що Руслана Писанка померла. Акторці було 56 років. Причина смерті – онкологія.