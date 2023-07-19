Сегодня, 19 июля, ровно год, как ушла из жизни актриса Руслана Писанка. Ее муж Игорь Исаков поделился трогательными воспоминаниями о звезде, признавшись, что первое время надеялся найти письмо от нее.

Говорит, первые дни думал, что Руслана оставила ему какое-то послание, однако ничего подобного не нашел. Отмечает, супруга была оптимистом, а потому мыслей о том, что все могло так повернуться, не было.

Сейчас говорит, жена снится все реже, но до сих пор мысленно советуется с ней. Особенно, когда ему пришлось отстраивать уничтоженную огнем часть их дома.

— После всех этих обстрелов были значительные колебания электроэнергии, у меня случился пожар. Выгорела наша гончарная мастерская. И все время задаю себе такой вопрос: понравилась бы Русе эта часть, которая сейчас появилась в нашем доме? И немного даже собой горжусь, думаю, что Русе понравилось бы это место даже больше, чем то, что было раньше, — поделился Игорь.

Спустя год после смерти Исаков пытается отпустить любимую из своих мыслей, но пока что у него это не выходит. Уверен, она бы не хотела, чтобы все плакали и рыдали.

— Продолжаю жить, но такого рецепта — как это все отпустить и снова начать как-то полноценно жить — его нет. Наверное, должно пройти время, — подчеркнул Игорь.

Напомним, 19 июля 2022 года стало известно, что Руслана Писанка умерла. Актрисе было 56 лет. Причина смерти — онкология.